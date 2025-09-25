Napoli maledizione infortuni per Buongiorno E De Laurentiis junior va all' attacco

Napoli, 25 settembre 2025 - Le fortune di un calciatore, notoriamente, ruotano intorno a diversi fattori: le performance, l'ingresso nei progetti più competitivi, la vittoria di titoli ma, forse più di tutto, lo stato di salute. Succede così che, impietosamente, una serie di guai fisici possa influenzare la carriera di un giocatore, rendendolo fragile in ogni senso possibile a dispetto di un'indiscutibile qualità sul rettangolo verde di gioco: è quanto sta accadendo ad Alessandro Buongiorno, vittima dell'ennesimo acciacco che lo toglierà di mezzo per altre settimane, rendendolo anche oggetto di una polemica ai piani altissimi del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

