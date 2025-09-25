Napoli lotta contro le malattie rare | parte il progetto Argo

2anews.it | 25 set 2025

Dalla città di Napoli parte Argo, il progetto che punta a trasformare il percorso diagnostico dei pazienti e delle loro famiglie. Parte da Napoli una nuova sfida nella lotta contro le malattie rare: si tratta di Argo, un progetto innovativo che punta a trasformare radicalmente il percorso diagnostico dei pazienti e delle loro famiglie. Spari . 🔗 Leggi su 2anews.it

