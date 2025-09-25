Napoli in ansia per James Senese | il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite

Il musicista, 80 anni, leggenda del “neapolitan sound”, versa in gravi condizioni. Fondatore dei Napoli Centrale, fu a lungo al fianco di Pino Daniele. Ore di preoccupazione a Napoli per James Senese, ricoverato all’ospedale Cardarelli a causa di una polmonite. Le condizioni dell’artista sarebbero serie. Sassofonista di fama mondiale, Senese è una delle figure simbolo . 🔗 Leggi su 2anews.it

