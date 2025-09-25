Napoli il retroscena sul logo | Anche il cavallo Ferrari è napoletano
Il mistero del Corsiero del Sole: il vero simbolo di Napoli che ha ispirato Ferrari. Il confronto tra origine e storia del simbolo del Napoli, il leggendario Corsiero del Sole, e quello della celebre Ferrari, il cavallino rampante, è stato al centro di un interessante scambio di opinioni tra Aurelio De Laurentiis e lo scrittore Angelo Forgione. Il simbolo prima del cavallino: una leggenda che affonda le radici nel XIII secolo. De Laurentiis, durante la presentazione del film-scudetto “AG4IN”, ha evocato il dubbio storico circa quale dei due simboli fosse nato prima: il leggendario cavallino rampante della Ferrari o il Corsiero del Sole del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
