Napoli i calciatori al cinema per la prima di AG4IN - Il film del quarto scudetto | primo posto al botteghino | VIDEO

Calciatori e staff tecnico e societario del Napoli si sono ritrovati mercoledì sera al cinema Metropolitan per la prima di “AG4IN - Il film del quarto scudetto”, la pellicola diretta da Giuseppe Marco Albano e prodotta da Filmauro, da ieri al cinema in tutta Italia, che ripercorre la cavalcata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, a Castel Volturno è partita la nuova stagione: primo gruppo di lavoro con 14 calciatori
Napoli, i calciatori incontrano i tifosi in piazza a Dimaro: "Puntiamo a crescere ancora"
Il Napoli è un cantiere, serve umiltà: anche alcuni calciatori si sono fatti prendere dall’euforia dei tifosi (Repubblica)
Voti molto bassi di Marolda a diversi calciatori del Napoli
Conte : "Abbiamo speso 150M per 9 giocatori: significa che abbiamo preso giocatori da 15-20M l'uno. Abbiamo calciatori che hanno bisogno di tempo: le altri hanno rose strutturate già abituate alla Champions, noi no! Quest'estate abbiamo dovuto riempire u
