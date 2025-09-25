Napoli i calciatori al cinema per la prima di AG4IN - Il film del quarto scudetto | primo posto al botteghino | VIDEO

Calciatori e staff tecnico e societario del Napoli si sono ritrovati mercoledì sera al cinema Metropolitan per la prima di “AG4IN - Il film del quarto scudetto”, la pellicola diretta da Giuseppe Marco Albano e prodotta da Filmauro, da ieri al cinema in tutta Italia, che ripercorre la cavalcata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it