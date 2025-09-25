Napoli-Genoa | ennesimo sold-out è il tredicesimo stagionale

Forzazzurri.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un tutto esaurito al Maradona per la squadra di mister Conte. Come ampiamente prevedibile, per il prossimo match casalingo del Napoli, domenica 5 ottobre . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli genoa ennesimo sold out 232 il tredicesimo stagionale

© Forzazzurri.net - Napoli-Genoa: ennesimo sold-out, è il tredicesimo stagionale

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

napoli genoa ennesimo soldNapoli-Genoa, ennesimo sold-out! Biglietti finiti: sarà il 13esimo stagionale - Genoa del 5 ottobre alle, domenica alle ore 18, per la sesta giornata del campionato di Serie A. Come scrive tuttonapoli.net

napoli genoa ennesimo soldUFFICIALE – Napoli-Genoa è sold out: esauriti anche gli ultimi tagliandi! - Non ci sono più dubbi: per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma domenica 5 ottobre, il Maradona farà registrare ancora una volta il sold out. Scrive ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Ennesimo Sold