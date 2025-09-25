Napoli esplode bomba sul terrazzo di un’abitazione | l’ombra della guerra di camorra

Gli inquirenti non nutrono più alcun dubbio: nei Quartieri Spagnoli è scoppiata una nuova guerra di camorra. A fronteggiarsi, però, non sono i vecchi clan storici che per anni hanno dominato la zona, ma gruppi di giovani emergenti pronti a contendersi il controllo del territorio. Napoli, esplode bomba sul terrazzo di un’abitazione: l’ombra della guerra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

