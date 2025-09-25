Napoli dove sono Lang e Neres? Al momento non c' è spazio per loro

Il nuovo acquisto e il brasiliano hanno finora disputato 70 minuti in due. Il sistema di Conte sembra funzionare troppo bene per trovar loro una sistemazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, dove sono Lang e Neres? Al momento non c'è spazio per loro

In questa notizia si parla di: napoli - sono

“Guardiola e Inzaghi si sono ispirati a me”: Uscita a sorpresa di Mazzarri, tutte le rivendicazioni dell’ex Napoli

Osimhen-Galatasaray il Napoli blocca tutto | "Non ci sono garanzie". Cosa succede ora

Giffoni 55: Paolo Sorrentino ai ragazzi «Mi sono annoiato di essere malinconico, Servillo dà serenità, Napoli come la DC»

Francesco Emilio Borrelli. . “Caro deputato, sono un residente di vicoletto Belledonne, a Napoli, e da molte sere si ripete la stessa scena. Auto parcheggiate in divieto di sosta, che bloccano il traffico, e rumori di lavori edili che vanno avanti fino a sera inoltrata. - facebook.com Vai su Facebook

A Roma eravamo una marea. Idem a Bologna, Napoli, Firenze ed in altre decine di città italiane. Tutte manifestazioni pacifiche. Gli unici scontri si sono verificati alla stazione di Milano. Secondo voi chi sta strumentalizzando questo episodio e perché proprio S - X Vai su X

Noa Lang e Neres, pochi minuti accumulati un due, è una questione di moduli - Il Napoli ha al suo attivo calciatori che hanno pochi minuti accumulati in queste prime quattro giornate di campionato e la ... Segnala ilnapolionline.com

Napoli, Lang e il giallo della storia su Instagram: per i tifosi è una frecciata a Conte - È giallo per una Instagram story di Lang: la foto lo immortala con la tuta da riserva insieme a Neres sul campo del Napoli. Secondo sport.virgilio.it