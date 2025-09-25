Uno spogliatoio composto da uomini ricchi di una leadership morale e caratteriale enorme, quello mostrato in “Ag4in”. Ma, in particolare, è l’atteggiamento di un azzurro ad aver colpito gli spettatori. Ecco di chi si tratta. Cos’ha permesso al Napoli di vincere il suo 4 tricolore ribaltando tutti i pronostici di inizio campionato? Il gioco, la visione di Conte e, soprattutto, la grinta di 11 ragazzi che hanno dato tutto dall’inizio alla fine. Una storia di sacrificio, passione e di una “cazzimma” pazzesca, in grado di portare Napoli e il Napoli sul tetto d’Italia. Una squadra ormai completamente mentalizzata dal suo mister, come dimostra un discorso particolare mostrato nella pellicola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, discorso da leader: svelate le frasi nello spogliatoio