Napoli discorso da leader | svelate le frasi nello spogliatoio
Uno spogliatoio composto da uomini ricchi di una leadership morale e caratteriale enorme, quello mostrato in “Ag4in”. Ma, in particolare, è l’atteggiamento di un azzurro ad aver colpito gli spettatori. Ecco di chi si tratta. Cos’ha permesso al Napoli di vincere il suo 4 tricolore ribaltando tutti i pronostici di inizio campionato? Il gioco, la visione di Conte e, soprattutto, la grinta di 11 ragazzi che hanno dato tutto dall’inizio alla fine. Una storia di sacrificio, passione e di una “cazzimma” pazzesca, in grado di portare Napoli e il Napoli sul tetto d’Italia. Una squadra ormai completamente mentalizzata dal suo mister, come dimostra un discorso particolare mostrato nella pellicola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, De Bruyne è già leader - Esercitazioni tattiche e lavoro sulla velocità, il Napoli prepara l'esordio in campionato provando a lasciare dietro le mura di Castel Volturno i rumors di mercato. Segnala rainews.it
Napoli, il leader calmo Rrahmani che si tiene la difesa azzurra - Il Napoli torna a non subire gol nella gara inaugurale della stagione, nel risultato azzurro c'è pure lo zampino di Amir Rrahmani, il kosovaro ormai leader da anni della difesa napoletana. Si legge su ilmattino.it