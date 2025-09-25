Napoli Conte rilancia col Milan | scelta irreversibile

Spazionapoli.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli, in vista della gara col Milan, Antonio Conte ha preso delle decisioni importanti.  Il Napoli di Antonio Conte è primo in classifica da solo. Dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto il successo sofferto con il Pisa con il risultato di 3-2,  i partenopei hanno infatti due punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Ma per i campioni d’Italia in carica è già tempo di una sfida importante per il vertice della classifica della nostra Serie A. Domenica sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio San Siro per sfidare il Milan di Massmiliano Allegri. Proprio per questa gara, di fatto, bisogna segnalare delle decisioni importanti prese da Antonio Conte Milan-Napoli, Conte ha già deciso tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli conte rilancia col milan scelta irreversibile

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte rilancia col Milan: scelta irreversibile

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

napoli conte rilancia milanMilan Napoli: Allegri contro Conte, il ritorno di una sfida dopo 4.400 giorni - 400 giorni: i numeri e i precedenti della sfida Domenica sera lo stadio di San Siro sarà teatro non solo di un classico del calcio it ... calcionews24.com scrive

napoli conte rilancia milanCalcio Napoli, Conte ritrova Rrahmani per la sfida col Milan - Il difensore kosovaro torna a disposizione del Calcio Napoli dopo lo stop muscolare. Come scrive 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Rilancia Milan