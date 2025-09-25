Napoli Conte protegge i suoi | I nuovi devono crescere non c’è tempo
"> L’eco delle parole di Antonio Conte continua a rimbalzare tra le strade di Napoli. Il senso delle sue dichiarazioni, spiega Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è stato quello di alleggerire il peso sulle spalle della squadra, proteggendo i nuovi arrivi e concedendo loro il tempo necessario per assorbire i dettami tattici. «Abbiamo messo tanti giocatori, ma molti devono crescere ancora tanto – ha detto Conte –. E purtroppo non c’è molto tempo». Gli intoccabili Il campo, però, racconta già una verità chiara. In questo avvio di stagione, sottolinea ancora D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, i veri punti fermi restano i senatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
