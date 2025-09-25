Napoli arriva il verdetto su Buongiorno | ecco quando torna
infortunio Buongiorno, l’esito degli esami strumentali è arrivato, e ha confermato i timori della vigilia. L’infortunio di Alessandro Buongiorno costringerà il difensore del Napoli a uno stop di circa tre settimane. Una tegola pesante per Antonio Conte, che lo perde per un ciclo di partite cruciali, ma con una data cerchiata in rosso per il possibile rientro: quella che il destino ha scelto per lui. La Diagnosi: Lesione di Basso Grado. Il comunicato del club è stato chiaro. Gli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una “ lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - arriva
Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa
Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social
Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”
Napoli, arriva la notizia per la Champions che tutti aspettavano: è ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
#Politano-#Napoli, arriva il rinnovo del contratto: ecco la nuova durata del rapporto tra l’esterno ed il club azzurro - X Vai su X
Napoli, infortunio Buongiorno: lesione all'adduttore e tempi di recupero per l'azzurro - Che non potesse essere davvero un “Buongiorno” si era capito già lunedì sera in campo contro il Pisa. Come scrive ilmattino.it
Napoli: lesione muscolare per Buongiorno, fuori per tre gare - E' di lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra la diagnosi per Alessandro Buongiorno dopo gli esami fatti dal difensore del Napoli. Riporta msn.com