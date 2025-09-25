Napoli arriva il verdetto su Buongiorno | ecco quando torna

Napolissimo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

infortunio Buongiorno, l’esito degli esami strumentali è arrivato, e ha confermato i timori della vigilia. L’infortunio di Alessandro Buongiorno costringerà il difensore del Napoli a uno stop di circa tre settimane. Una tegola pesante per Antonio Conte, che lo perde per un ciclo di partite cruciali, ma con una data cerchiata in rosso per il possibile rientro: quella che il destino ha scelto per lui. La Diagnosi: Lesione di Basso Grado. Il comunicato del club è stato chiaro. Gli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una “ lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli arriva il verdetto su buongiorno ecco quando torna

© Napolissimo.it - Napoli, arriva il verdetto su Buongiorno: ecco quando torna

In questa notizia si parla di: napoli - arriva

Che non potesse essere davvero un "Buongiorno" si era capito già lunedì sera in campo contro il Pisa.

E' di lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra la diagnosi per Alessandro Buongiorno dopo gli esami fatti dal difensore del Napoli.

