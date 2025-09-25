Napoli 22enne accerchiato e accoltellato da sconosciuti senza motivo | indaga la Polizia

Paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre, in piazza Carlo III a Napoli, dove un giovane di 22 anni ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi sconosciuti. Senza apparente motivo, i presunti aggressori lo avrebbero avvicinato e colpito con fendenti, procurandogli ferite da punta e da taglio alla mano. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 22enne accerchiato e accoltellato da sconosciuti senza motivo: indaga la Polizia

