Nancy Brilli | A Ballando con le Stelle riscopro la leggerezza e la sfida con me stessa
Una carriera ricca di successi tra cinema, teatro e televisione. Adesso, per Nancy Brilli, è arrivato il momento di calcare un palcoscenico diverso, quello dell’Auditorium Rai del Foro Italico, dove dal 27 settembre sarà in gara nella ventesima edizione di Ballando con le stelle. L’attrice, amatissima dal pubblico, ballerà insieme al maestro Carlo Aloia, in un’edizione che si preannuncia speciale e ricca di colpi di scena. Abbiamo incontrato Nancy Brilli e il suo compagno di avventura – il maestro Carlo Aloia- per parlare di emozioni, allenamenti e nuove sfide. Nancy, dopo una carriera costellata di cinema e teatro, adesso la vediamo in televisione in una veste nuova: cosa l’ha spinta ad accettare la sfida di Ballando con le stelle? Sono state tante le ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: nancy - brilli
Nancy Brilli racconta la sua evoluzione tra vita privata e professionale
BALLANDO CON LE STELLE: NANCY BRILLI SI METTE IN GIOCO SULLA PISTA DEL SABATO SERA DI RAI1
“Chi ci prova con me”. Nancy Brilli confessa e boccia: “Non esiste proprio”
? Il tempo vola… Era il 2017 quando nelle nostre amate Marche è stato girato un film interamente marchigiano, con protagonista la splendida Nancy Brilli, che con grande gentilezza ci mandava i suoi saluti dal set. Igor Cruciani Vai su Facebook
Buon compleanno #PinoInsegno! Vent’anni fa al tg satirico con Flavia Vento, Pino Campagna e… le papere di Nancy Brilli #Striscialanotizia - X Vai su X
Nancy Brilli: "A Ballando con le Stelle riscopro la leggerezza e la sfida con me stessa" - Abbiamo incontrato Nancy Brilli e il suo compagno di avventura – il maestro Carlo Aloia- Si legge su msn.com
Milly Carlucci ‘bacchetta’ Nancy Brilli prima di Ballando con le stelle: “Donna crudele” - Milly Carlucci è stata ospite oggi di Alberto Matano a la Vita in diretta, dove ha parlato della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai ... Lo riporta ilsipontino.net