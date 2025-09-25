Naldi volta pagina | Il passato non si può cambiare E con Sinner nessun rancore

L'ex fisioterapista di Jannik: "Non ho mai voluto commentare quanto è successo e continuerò a non farlo. Anche se è una vicenda che mi ha fatto male, umanamente e professionalmente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Naldi volta pagina: "Il passato non si può cambiare. E con Sinner nessun rancore"

In questa notizia si parla di: naldi - volta

L'Italia vince la Billie Jean King Cup. Una notizia che farà certamente felici tutti gli italiani ma in particolare non soltanto il maestro Pierpaolo Naldi, ma tutti i nostri Soci e amici appassionati di questo sport, con cui abbiamo condiviso in sede anche alcuni mome - facebook.com Vai su Facebook

Naldi racconta: “Non ho mai cercato visibilità. Con Sinner abbiamo sempre avuto buoni rapporti” - Interviste | "Non ho mai voluto commentare quanto successo con il team di Sinner" - Da ubitennis.com