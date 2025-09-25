N°21 celebra la bellezza rilassata e volutamente imperfetta

Trucco che non sembra tale e bed hair di qualche giorno. Se fosse possibile raccontare con una sola immagine la collezione primavera-estate 2026 che Alessandro Dell’Acqua ha preparato per N21, allora arriverebbe quella di una donna dalla bellezza essenziale e rilassata, perché si appoggia più sulla personalità che sul semplice aspetto. Boy blush e messy hair sono l’emblema di una donna che punta tutto sulla bellezza naturale, anche un po’ wild se vogliamo. L’antitesi di una bellezza troppo costruita ed elaborata, che preferisce enfatizzare quei piccoli difetti che nella vita di tutti i giorni vogliamo nascondere. 🔗 Leggi su Amica.it

