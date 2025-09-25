N°21 celebra la bellezza rilassata e volutamente imperfetta

Amica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trucco che non sembra tale e bed hair di qualche giorno. Se fosse possibile raccontare con una sola immagine la collezione primavera-estate 2026 che Alessandro Dell’Acqua ha preparato per N21, allora arriverebbe quella di una donna dalla bellezza essenziale e rilassata, perché si appoggia più sulla personalità che sul semplice aspetto. Boy blush e messy hair sono l’emblema di una donna che punta tutto sulla bellezza naturale, anche un po’ wild se vogliamo. L’antitesi di una bellezza troppo costruita ed elaborata, che preferisce enfatizzare quei piccoli difetti che nella vita di tutti i giorni vogliamo nascondere. 🔗 Leggi su Amica.it

n17621 celebra la bellezza rilassata e volutamente imperfetta

© Amica.it - N°21 celebra la bellezza rilassata e volutamente imperfetta

In questa notizia si parla di: celebra - bellezza

Il Giro d’Italia Women 2025 celebra non solo lo sport, ma anche il territorio. E, tappa dopo tappa, tocca luoghi di particolare bellezza. Da Bergamo a Imola, ecco le località che meritano la visita. E, perché no, una pedalata nella natura

Napoli, al Real Orto Botanico in scena L’eleganza del riccio di Muriel Barbery: due date imperdibili per uno spettacolo che celebra la bellezza delle piccole cose

Frankenstein di guillermo del toro celebra la bellezza della mostruosità

Cerca Video su questo argomento: N17621 Celebra Bellezza Rilassata