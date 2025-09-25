My dress-up darling | l’anime è cambiato per sempre

La serie anime My Dress-Up Darling, prodotta da Crunchyroll e animata da CloverWorks, ha riscosso un ampio consenso nel corso delle sue due stagioni, mantenendo una linea generalmente priva di controversie significative. La narrazione, incentrata sulla relazione tra Wakana Gojo e Marin Kitagawa, si distingue per una realizzazione tecnica di alto livello e per un approccio che mescola romanticismo e fanservice con moderazione. Il finale della seconda stagione ha sollevato alcune preoccupazioni tra i fan riguardo al futuro della serie. il futuro di My Dress-Up Darling rimane incerto dopo il finale di stagione 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

