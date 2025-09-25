Musica spettacoli e riflessioni in piazza
Il Festival Francescano, che si svolge fino a domenica avendo come cuore la centralissima piazza Maggiore, entra nel vivo del programma e mette in campo, tra i tantissimi ospiti, anche personaggi della cultura, della musica e del teatro. Oggi ad esempio, protagonisti alle 18,30 saranno Leo Gassmann e Francesco Locane con lo spettacolo ’Connessioni oltre a musica’ (evento gratuito su prenotazione), mentre a chiudere la lunga giornata di incontri e riflessioni è Giobbe Covatta che alle 22 propone, sempre in piazza, lo spettacolo ’Sei gradi’. Sono numerosi anche gli appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri, come quella di Antonio Ferrara che domani alle 11,30 nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio parlerà del suo libro per bambini ’Marì la bugiarda’ (ed San Paolo’): storia di una ragazzina che deve imparare a gestire il suo dono, ma anche un romanzo sull’elaborazione del dolore, sull’importanza di ascoltare e sul valore delle emozioni autentiche, raccontate e vissute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: musica - spettacoli
La Notte Bianca di Limbiate. Musica e spettacoli sotto le stelle
Estate in terrazza: incontri, musica e spettacoli al teatro Tosti di Ortona
Tra musica, arte e spettacoli dal vivo: il Vibe Bash trascina la scena culturale messinese
Tra luci, musica e meraviglia, gli spettacoli viaggianti del Circo Bianco trasformano i viali della Campionaria in un teatro a cielo aperto. Acrobati, trampolieri, creature fantastiche e performance itineranti ti aspettano in fiera per regalarti momenti sospesi tra - facebook.com Vai su Facebook
Musica, spettacoli e riflessioni in piazza; Avezzano in musica: Ruggeri emoziona la piazza tra note e riflessioni; Vicenza in Festival porta in Piazza dei Signori Nek, Ranieri, Diodato e altri grandi nomi della musica e dello spettacolo.
Musica, spettacoli e riflessioni in piazza - Il Festival Francescano entra nel vivo: oggi concerto con Leo Gassmann e Francesco. msn.com scrive
A Priolo lo spettacolo “Vela bianca” - Iera sera la Piazza Autonomia Comunale di Priolo Gargallo si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto grazie allo spettacolo “Vela bianca”, tratto dall’omonimo romanzo di Sergio ... Da siracusanews.it