musica spettacoli e riflessioni in piazza

Il Festival Francescano, che si svolge fino a domenica avendo come cuore la centralissima piazza Maggiore, entra nel vivo del programma e mette in campo, tra i tantissimi ospiti, anche personaggi della cultura, della musica e del teatro. Oggi ad esempio, protagonisti alle 18,30 saranno Leo Gassmann e Francesco Locane con lo spettacolo ’Connessioni oltre a musica’ (evento gratuito su prenotazione), mentre a chiudere la lunga giornata di incontri e riflessioni è Giobbe Covatta che alle 22 propone, sempre in piazza, lo spettacolo ’Sei gradi’. Sono numerosi anche gli appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri, come quella di Antonio Ferrara che domani alle 11,30 nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio parlerà del suo libro per bambini ’Marì la bugiarda’ (ed San Paolo’): storia di una ragazzina che deve imparare a gestire il suo dono, ma anche un romanzo sull’elaborazione del dolore, sull’importanza di ascoltare e sul valore delle emozioni autentiche, raccontate e vissute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

