Musica in Quota | all' Alpe ad Vèl penultima tapa con i Boira Fusca
Domenica 28 settembre il festival Musica in Quota torna nel territorio selvaggio della Val Grande, con l'attesa esibizione dei Boira Fusca. Per la rassegna, organizzata dall'omonima associazione, questo sarebbe dovuto essere l'ultimo concerto della stagione 2025, che invece chiuderà ufficialmente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: musica - quota
Musica in Quota riparte dal Lago Maggiore: sul Monte Carza arriva la Tequila Band
Passeggiata in quota e musica con Francesco Gabbani
Musica in Quota sale al Lago Panelatte con il concerto di "Accordi Disaccordi"
Mancano pochi giorni e riaccoglieremo a Musica in quota i BOIRA FUSCA! Il palco naturale di domenica 28 settembre ci porta nel Parco Nazionale Val Grande, all'Alpe Ad Vèl. Per tutte le info, anche su punto ristoro e dati tecnicitinyurl.com/MIQ-AdVel - facebook.com Vai su Facebook
'Musica in Quota', undici concerti sulle Alpi del Vco - Ossola, taglia il traguardo dei diciotto anni di storia con un programma di undici concerti, tra il 26 ... ansa.it scrive