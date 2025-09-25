Musica in Quota | all' Alpe ad Vèl penultima tapa con i Boira Fusca

Novaratoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre il festival Musica in Quota torna nel territorio selvaggio della Val Grande, con l'attesa esibizione dei Boira Fusca. Per la rassegna, organizzata dall'omonima associazione, questo sarebbe dovuto essere l'ultimo concerto della stagione 2025, che invece chiuderà ufficialmente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - quota

Musica in Quota riparte dal Lago Maggiore: sul Monte Carza arriva la Tequila Band

Passeggiata in quota e musica con Francesco Gabbani

Musica in Quota sale al Lago Panelatte con il concerto di "Accordi Disaccordi"

'Musica in Quota', undici concerti sulle Alpi del Vco - Ossola, taglia il traguardo dei diciotto anni di storia con un programma di undici concerti, tra il 26 ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Quota Alpe V232l