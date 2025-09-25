Musica e prevenzione | I Ribelli in concerto ad Azzate il 27 settembre

Musica e solidarietà si incontreranno il 27 settembre al Cinema Teatro Castellani di Azzate: Gianni Dall’Aglio e I Ribelli inaugureranno Ottobre in Rosa, il mese che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets dedicano alla prevenzione oncologica, attraverso un concerto gratuito che promette emozioni e consapevolezza. Una serata di note e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

