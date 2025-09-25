Muore d'infarto in ospedale attendava da 12 giorni l'operazione al cuore | indagati 5 medici

Un uomo di 68 anni si è presentato in ospedale per un problema al cuore ed è morto d'infarto. Da 12 giorni era in attesa di essere sottoposto a una operazione. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo e ha indagato 5 medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

