Muore autista in un capannone nel Vicentino | settembre nero per la sicurezza sul lavoro

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’ultimo si aggiunge a una lunga serie di incidenti mortali sul lavoro registrati a settembre. Dall’edilizia all’autotrasporto, le vittime si contano ogni giorno in tutta Italia. Sindacati e osservatori parlano di emergenza nazionale e chiedono misure urgenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

