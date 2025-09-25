Muore autista in un capannone nel Vicentino | settembre nero per la sicurezza sul lavoro
Quest’ultimo si aggiunge a una lunga serie di incidenti mortali sul lavoro registrati a settembre. Dall’edilizia all’autotrasporto, le vittime si contano ogni giorno in tutta Italia. Sindacati e osservatori parlano di emergenza nazionale e chiedono misure urgenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
