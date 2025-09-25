Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei la bugia della madre per nasconderlo al padre | Colpa del Covid
Gli interventi di chirurgia plastica glieli aveva fatti il compagno della madre, che di mestiere faceva proprio quello. Della mastoplastica additiva e del lifting ai glutei, al contrario, il padre ha scoperto solo una volta che si è trovato di fronte il cadavere della figlia di 14 anni. È successo a Durango, in Messico, dove lo scorso 20 settembre Paloma Nicole Arellano Escobedo è deceduta dopo essere entrata in coma per le conseguenze degli interventi. La scusa della ex moglie: «Morta per Covid». Raggiunto dalla notizia devastante della morte della figlia, al padre di Paloma Nicole non era stata fornita una spiegazione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: muore - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia
Un’altra vittima a Sollicciano, muore a 57 anni nella cella rovente. “Non aveva neanche un ventilatore”
Muore a 21 anni l’ex dell’Arsenal Billy Vigar: ha sbattuto la testa contro un muro durante il match - X Vai su X
Tania Boeron muore a 52 anni stroncata dalla malattia che l'aveva colpita per la seconda volta. Lascia il marito e il figlio 20enne - facebook.com Vai su Facebook
Muore a 14 anni dopo l'intervento al seno e lifting ai glutei. «Il papà non sapeva nulla»: l'ok della mamma e del compagno chirurgo plastico - Una ragazza di 14 anni è morta pochi giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e lifting dei glutei all'insaputa del padre: il ... msn.com scrive
Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei, la bugia della madre per nasconderlo al padre: «Colpa del Covid» - A spingere la ragazzina sarebbe stata proprio la madre, mentre il padre l’avrebbe scoperto solo guardando il cadavere. Da open.online