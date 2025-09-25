Muore a 14 anni dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei la bugia della madre per nasconderlo al padre | Colpa del Covid

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli interventi di chirurgia plastica glieli aveva fatti il compagno della madre, che di mestiere faceva proprio quello. Della mastoplastica additiva e del lifting ai glutei, al contrario, il padre ha scoperto solo una volta che si è trovato di fronte il cadavere della figlia di 14 anni. È successo a Durango, in Messico, dove lo scorso 20 settembre Paloma Nicole Arellano Escobedo è deceduta dopo essere entrata in coma per le conseguenze degli interventi. La scusa della ex moglie: «Morta per Covid». Raggiunto dalla notizia devastante della morte della figlia, al padre di Paloma Nicole non era stata fornita una spiegazione. 🔗 Leggi su Open.online

