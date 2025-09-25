Municipalità di Napoli la Giunta Comunale approva le misure per il contenimento dei costi

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, finalizzata all’adozione di misure concrete per il contenimento dei costi della politica. Il provvedimento nasce in attuazione al Documento Unico di Programmazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: municipalit - napoli

municipalit224 napoli giunta comunaleMunicipalità a Napoli, tagliati i costi della politica: delibera sarà sottoposta al Consiglio - La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, finalizzata all’adozione di ... Come scrive ilmattino.it

municipalit224 napoli giunta comunaleNapoli, gettoni per le Municipalità: la Finanza bussa in Comune - Un elenco di nomi, aziende, enti che hanno in organico i consiglieri delle dieci municipalità napoletane. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Municipalit224 Napoli Giunta Comunale