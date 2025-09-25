Municipalità di Napoli la Giunta Comunale approva le misure per il contenimento dei costi

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, finalizzata all’adozione di misure concrete per il contenimento dei costi della politica. Il provvedimento nasce in attuazione al Documento Unico di Programmazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

NanoTV. . #Napoli - Tragedia in IV Municipalità: donna muore in fila al Comune, ambulanze in ritardo di 40 minuti. Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Municipalità a Napoli, tagliati i costi della politica: delibera sarà sottoposta al Consiglio - La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, finalizzata all’adozione di ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, gettoni per le Municipalità: la Finanza bussa in Comune - Un elenco di nomi, aziende, enti che hanno in organico i consiglieri delle dieci municipalità napoletane. ilmattino.it scrive