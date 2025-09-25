Mudec Escher fra arte e scienza Dagli ex libris ai biglietti di auguri Fu attratto anche dal design

Un approccio nuovo alla figura di Mauritz Cornelis Escher (Olanda, 1898-1972) presuppone che si parta da quanto è meno conosciuto della sua figura di artista poliedrico. Immediatamente riconoscibile per le " costruzioni impossibili " che esplorano il concetto di infinito, Escher sorprende anche quando, abilmente, si confronta con il design grafico. Realizzando ex libris, illustrazioni e perfino biglietti di auguri, applicando la ricerca sulle tassellazioni su scala industriale. Di tutto questo i visitatori potranno trovare un’ampia ed inedita esplorazione nella mostra che apre oggi al Mudec (M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

