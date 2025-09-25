Mps-Mediobanca eredi Del Vecchio primi soci 20,9% seguono Caltagirone 12,2% il MEF 5% e Banco BPM 4,4%

Montepaschi sale all’86,33% di Mediobanca, i vertici cedono azioni e monetizzano, mentre i principali soci vedono ridotte le loro quote e si ridisegna la governance Il Monte dei Paschi di Siena ha raggiunto l’86,33% del capitale di Mediobanca, completando con successo l’offerta sulla banca d’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mps-Mediobanca, eredi Del Vecchio primi soci (20,9%), seguono Caltagirone (12,2%), il MEF (5%) e Banco BPM (4,4%)

Montepaschi all’86% di Mediobanca. Eredi Del Vecchio primi soci, seguono Caltagirone e il Tesoro

