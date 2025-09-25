Mps Lovaglio apre la selezione per la guida di Mediobanca | in pole Vinci Cocini e Pascuzzi; CEO traghettatore nel delisting e integrazione con Siena

Al dossier con una lista di 15 nomi sta lavorando la head hunter Maurizia Villa con il suo team di Korn Ferry. Il nuovo capo di Mediobanca, in una prima fase rivestirà il ruolo di ceo per poi assumere quello di capo-divisione e non di ad, preservando il brand. In questo ambito, avrà anche un ruolo d.

