Mps Lovaglio apre la selezione per la guida di Mediobanca | in pole Vinci Cocini e Pascuzzi; CEO traghettatore nel delisting e integrazione con Siena
Al dossier con una lista di 15 nomi sta lavorando la head hunter Maurizia Villa con il suo team di Korn Ferry. Il nuovo capo di Mediobanca, in una prima fase rivestirà il ruolo di ceo per poi assumere quello di capo-divisione e non di ad, preservando il brand. In questo ambito, avrà anche un ruolo d.
MPS conferma l'obiettivo del 66,67% in Mediobanca ma apre a sinergie con quote inferiori; Lovaglio: "Ci vorrà solo più tempo"
Mps-Mediobanca, Lovaglio apre il casting per il nuovo ceo: tra i nomi Vinci, Sichel e Viganò - Oltre alle candidature interne, sul tavolo anche profili esterni come Cocini (Pimco) e Pascuzzi (Goldman Sachs)
Lovaglio al bivio Mediobanca-Generali: la sfida è doppia - Futuro incerto tra governance, talenti in fuga e il 13,2% di Generali