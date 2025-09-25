Mozzarella di Bufala Lactalis investe 27 milioni di euro nello stabilimento Mandara

Il Gruppo Lactalis ha avviato un piano di investimento da oltre 27 milioni di euro entro il 2028 per l'ampliamento e la modernizzazione dello stabilimento Mandara a Mondragone, storico marchio specializzato nella produzione e vendita di mozzarella di bufala in Italia e all'estero. Lactalis. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: mozzarella - bufala

Intossicazione alla sagra: mozzarella di bufala non commestibile sotto accusa

Barilla rivoluziona il pesto: arriva la variante con Basilico e Mozzarella di Bufala Campana DOP

Mel Gibson nel caseificio casertano: "Here for the bufala mozzarella"

Un panel di esperti ha decretato la migliore mozzarella di bufala campana. Ecco il vincitore! - facebook.com Vai su Facebook

La mozzarella all’università: esperti da tutto il mondo a Napoli. Anche l’IA contro le fake - Cerca e ‘cattura’, ad esempio, tutte le fake che riguardano il più famoso dei nostri prodotti lattiero caseari. Riporta napoli.repubblica.it

Caserta, da tutto il mondo per la mozzarella dop: sostenibilità e tutela della tradizione - Per questo siamo felici di aver visitato la sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, perché per le persone che arrivano da altri paesi è importante conoscere da vicino il ... Secondo ilmattino.it