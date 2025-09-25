Mozzarella di Bufala Lactalis investe 27 milioni di euro nello stabilimento Mandara

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lactalis ha avviato un piano di investimento da oltre 27 milioni di euro entro il 2028 per l'ampliamento e la modernizzazione dello stabilimento Mandara a Mondragone, storico marchio specializzato nella produzione e vendita di mozzarella di bufala in Italia e all'estero. Lactalis. 🔗 Leggi su Casertanews.it

