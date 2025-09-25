Mozione per riconoscere la Palestina
Il dramma di Gaza con il riconoscimento dello stato di Palestina, ormai punto centrale di ogni dibattito e iniziativa che proprio in queste ore vede radunati a New York in seduta Onu i grandi della terra, sarà oggetto di mozione questa sera alle 18 nel corso del Consiglio comunale, che si terrà a Piancastagnaio. Una mozione consiliare con al centro, come detto, il riconoscimento dello Stato di Palestina, sostegno al cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas dopo l’atto terroristico del 7 ottobre 2023 nei confronti dei civili israeliani, la protezione civile e il rispetto del diritto Internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mozione - riconoscere
Presentata mozione in Consiglio per riconoscere lo Stato di Palestina
La mozione di Giorgia Meloni per riconoscere lo Stato palestinese, nel 2015
Da Monreale un grido per Gaza: “Stop armi a Israele e riconoscere la Palestina”, la mozione del PD
Riconoscere la Palestina senza riconoscerla: Meloni annuncia la mozione farsa $GiorgiaMeloni $Palestina $statodiPalestina lindipendente.online/2025/09/24/ric… - X Vai su X
Giorgia Meloni: «Mozione condizionata per riconoscere la Palestina. Pressione politica va fatta su Hamas» - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: Mozione per riconoscimento della Palestina a due condizioni; Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni; Mossa di Meloni, sì alla Palestina ma a due condizioni. L'opposizione la gela.
Mozione per riconoscere la Palestina - Il dramma di Gaza con il riconoscimento dello stato di Palestina, ormai punto centrale di ogni dibattito e iniziativa che proprio in queste ore vede radunati a New York in seduta Onu i grandi della ... Segnala lanazione.it
La terza via italiana. Meloni annuncia mozione per riconoscere la Palestina, a due condizioni - L'annuncio a margine dell'assemblea generale dell'Onu, il riconoscimento subordinato alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Secondo huffingtonpost.it