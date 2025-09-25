Il dramma di Gaza con il riconoscimento dello stato di Palestina, ormai punto centrale di ogni dibattito e iniziativa che proprio in queste ore vede radunati a New York in seduta Onu i grandi della terra, sarà oggetto di mozione questa sera alle 18 nel corso del Consiglio comunale, che si terrà a Piancastagnaio. Una mozione consiliare con al centro, come detto, il riconoscimento dello Stato di Palestina, sostegno al cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas dopo l’atto terroristico del 7 ottobre 2023 nei confronti dei civili israeliani, la protezione civile e il rispetto del diritto Internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mozione per riconoscere la Palestina