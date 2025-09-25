Moviola Torino Pisa l’episodio chiave del match
Moviola Torino Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Torino Pisa, valido per il secondo turno della Coppa Italia 20252026. Dirige la sfida l’arbitro Ivano Pezzuto di Lecce. 1° assistente Marco Trinchieri (Milano), 2° Mattia Politi (Lecce). 4° Ufficiale Gianluca Manganiello (Pinerolo). Al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - torino
Moviola Torino Modena, l’episodio chiave del match
Moviola e Var Inter Torino: gli episodi dubbi del match
Moviola Inter Torino, l’episodio chiave del match
#TorinoAtalanta 0-3, la moviola: bene #Colombo sul rigore, manca solo un giallo Gestione pulita del direttore di gara, resta il dubbio su un fallo di #Ahanor nella ripresa #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - X Vai su X
#TorinoAtalanta 0-3, la moviola: gestione pulita di #Colombo, resta il dubbio su un fallo di #Ahanor nella ripresa #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo Vai su Facebook
Torino Pisa LIVE 1-0, Casadei porta subito in vantaggio Baroni - Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Tor ... Secondo calcionews24.com
Moviola Torino Pisa, l’episodio chiave del match - Moviola Torino Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2025/2026 L’episodio chiave della moviola del match Torino Pisa, valido per il secondo turno dell ... Segnala calcionews24.com