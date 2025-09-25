Movimento federalista europeo rinnovate le cariche forlivesi | alla presidenza c' è Leonardo Cesaretti

Rinnovate le cariche della sezione forlivese del Mfe e nominati i delegati del 31esimo congresso regionale del Mfe di sabato 27 settembre a Ferrara Si è svolta, mercoledì sera, al Centro Pace di Fotlì l’assemblea degli iscritti della sezione forlivese del Movimento Federalista Europeo “Nazario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

