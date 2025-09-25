Movida fuori controllo a Roma chiuso un locale | troppa violenza
Roma, 25 settembre 2025 – Resteranno chiuse per dieci giorni le serrande di un noto locale in largo Teatro della Valle, situato nel cuore della movida romana. È quanto disposto dal Questore di Roma con un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. a seguito di gravi episodi di violenza e irregolarità riscontrati durante un recente intervento delle Forze dell’ordine. Il locale è stato infatti teatro di una serie di violente aggressioni, scaturite al suo interno e successivamente proseguite all’esterno, che hanno coinvolto numerosi avventori, alcuni dei quali hanno riportato lesioni refertate con prognosi significative. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
