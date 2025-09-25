Motor News | Il GP di Baku conferma l’opinione di Luca Preti su questo campionato
Benvenuti a Motor News con Beatrice Frangione e Luca Preti! Nella puntata di oggi, analizziamo insieme il GP di Baku con tutte le osservazioni tecniche che avete sentito in questi giorni. Luca Preti ha un’opinione forte e decisa sulla gara, e ci racconta cosa ne pensa della performance dei piloti, delle strategie e della macchina. Sei d’accordo con lui? Scrivilo nei commenti! In questo episodio, discuteremo: Le strategie adottate dai team nel GP di Baku e il rendimento dei piloti Le vetture che produce questo regolamento tecnico L’opinione di Luca Preti su quanto visto in pista e su questo campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
