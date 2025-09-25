MotoGP su TV8 | orari GP Giappone 2025 il programma in chiaro dal 26 al 28 settembre

Il Gran Premio di Giappone di MotoGP avrà luogo nell’ultimo weekend di settembre. Dopo le prove libere del venerdì, si entrerà nel vivo dell’azione con le qualifiche e la Sprint di sabato 27. Il pinnacolo dell’appuntamento, ovvero le gare delle tre classi, si terrà domenica 28 in un crescendo rossiniano. Si partirà dalla Moto3, per proseguire poi con Moto2 e MotoGP. Motegi è un tracciato appartenente al fenotipo stop&go, dunque caratterizzato da secche frenate e violente accelerazioni. L’autodromo è stato costruito negli anni ’90 dalla Honda ed era inizialmente denominato Twin Ring, poiché dotato anche di un’ ovale per ospitare gare di stampo americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Giappone 2025, il programma in chiaro dal 26 al 28 settembre

In questa notizia si parla di: motogp - orari

Quando MotoGP e F1 oggi (5 settembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (6 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (7 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

MotoGP | GP Giappone: info e orari del match point a Motegi @bossivalentina3 - X Vai su X

MotoGP GRAN PREMIO DEL GIAPPONE – ORARI IN TV Venerdì 26 settembre • 02:00-02:35 ? Moto3 FP1 • 02:50-03:30 ? Moto2 FP1 • 03:45-04:30 ? MotoGP FP1 • 06:15-06:50 ? Moto3 Pre-Qualifiche • 07:05-07:45 ? Moto2 Pre-Qualifiche • 08:00-09:0 - facebook.com Vai su Facebook

Orari MotoGP Giappone 2025 su TV8 e Sky, come vedere il GP di Motegi - MotoGP Giappone 2025: tutti gli orari TV8 e Sky con diretta e differite di prove libere, qualifiche, Sprint e gara dal circuito di Motegi. quotidianomotori.com scrive

MotoGP 2025. Orari TV GP del Giappone - Il GP del Giappone è in programma in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e su Now. moto.it scrive