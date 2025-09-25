Siamo pronti per tornare in azione per quanto riguarda il Motomondiale. Nella notte italiana, infatti, scatterà ufficialmente il fine settimana de Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento della stagione 2025. Si entrerà in azione sulla pista di Motegi che, per il lay-out e spesso l’intervento del meteo, regala sempre emozioni. Quale sarà il programma della giornata sulla difficile pista nipponica? Si inizierà alle ore 02.00 italiane (le ore 09.00 locali) con la prima sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 02.50 scenderà in azione la classe mediana, mentre la MotoGP prenderà il via alle ore 03. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, orari prove libere GP Giappone 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky