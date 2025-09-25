MotoGP Marquez vede il titolo | Sono vicino a chiudere un cerchio aperto cinque anni fa

Lo spagnolo della Ducati pronto a giocarsi il campionato già in Giappone: “Non è facile, ma siamo vicini a celebrare qualcosa di importante. Questa è la mia seconda vita in MotoGP”. Marc Marquez intravede il traguardo più atteso: il ritorno al titolo mondiale. Alla vigilia del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, il fuoriclasse della Ducati si è presentato in conferenza stampa con emozioni contrastanti, tra determinazione e memoria del passato: «Mi piacerebbe lottare per la vittoria, significherebbe avere l’opportunità di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è chiudere qui il discorso iridato, ma se non sarà possibile aspetteremo. 🔗 Leggi su Sportface.it