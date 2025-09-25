MotoGP Marco Bezzecchi | A Motegi voglio proseguire nella scia di Misano Sul sorpasso in classifica a Pecco…
Marco Bezzecchi si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato “Twin Rings” di Motegi il pilota romagnolo cercherà di proseguire nel suo ottimo momento, culminato con il successo di Misano nell’ultima tappa del campionato. Il portacolori del team Aprilia, oltre alla vittoria sulla pista di casa, sta attraversando un momento decisamente positivo, con la moto di Noale che ha mosso passi in avanti importanti. Proprio per questo motivo si è avvicinato al terzo posto nella graduatoria generale, sfruttando anche le difficoltà di Pecco Bagnaia e ora proverà e proseguire su questa scia anche nella trasferta asiatica che, dopo il Giappone, porterà il Circus in Indonesia, Australia e Malesia. 🔗 Leggi su Oasport.it
