MotoGP Marc Marquez | Voglio vincere a Motegi e chiudere i conti per il Mondiale

Marc Marquez si presenta a Motegi con l’obiettivo di festeggiare la certezza aritmetica del nono titolo mondiale della carriera, il settimo nella classe regina. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati ha dominato la stagione e può contare su un vantaggio di 182 punti sul fratello Alex alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone 2025. Per chiudere i conti già domenica, con cinque round d’anticipo, dovrà guadagnare altri tre punti sul suo primo inseguitore tra Sprint e gara lunga. “ Mi piacerebbe lottare per la vittoria, questo significherebbe chiudere qui il campionato. Mi aspetto che Alex sia veloce, il mio obiettivo è vincere e chiudere i conti qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

