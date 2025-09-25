MotoGP GP Giappone 2025 Marquez punta al colpo doppio Mondiale e vittoria 100

Il fine settimana del 26-28 settembre sarà dedicato al Gran Premio di Giappone di MotoGP. Il Motomondiale comincia la lunga trasferta tra l’ Estremo Oriente e l’ Oceania, che si dipanerà sino alla fine di ottobre, con quattro weekend di competizioni nell’arco di cinque settimane. A differenza degli ultimi tre anni, quando l’incertezza nella rincorsa alla corona iridata era massima, in questo 2025 non vi è alcun dubbio in merito al fatto che Marc Marquez si laurei Campione del Mondo. Il trentaduenne spagnolo ha 182 punti di vantaggio sul fratello Alex quando ne restano 222 in palio. Tradotto, El Trueno de Cervera può matematicamente vincere il titolo già questa domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Giappone 2025. Marquez punta al “colpo doppio”, Mondiale e vittoria 100

In questa notizia si parla di: motogp - giappone

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

VIDEO. Rewind, le gare che hanno la storia della MotoGP: torniamo al duello Marquez-Dovizioso in Giappone nel 2017 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP - X Vai su X

Con l’inizio della parte asiatica del calendario la MotoGP fa il suo ritorno in Giappone, in occasione del Gran Premio di Motegi e del primo match point stagionale per Marc Márquez. Valeh Bossi - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP 2025. GP del Giappone. Marc Marquez: "Cosa ho imparato in questi 5 anni? Minimizzare il rischio" - Il fuoriclasse spagnolo a un passo dal nono titolo mondiale, settimo in MotoGP: L’atmosfera è che sembra semplice, ma non è così. Segnala moto.it

MotoGP, GP Giappone 2025. Marquez punta al “colpo doppio”, Mondiale e vittoria 100 - 28 settembre sarà dedicato al Gran Premio di Giappone di MotoGP. Da oasport.it