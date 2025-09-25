MotoGP Ducati vince il Mondiale con tre piloti diversi in tre anni Solo MV Agusta fece altrettanto

È ormai certo che il titolo mondiale 2025 di MotoGP andrà a un Marquez. Al 99,9% sarà Marc, il quale può teoricamente essere scavalcato solo dal fratello Alex (distante 182 punti quando ne restano 222 a disposizione). Di sicuro, l’Iride non andrà a Francesco Bagnaia, laureatosi campione nel 2022 e 2023. Dunque, comunque vadano le cose, Ducati festeggerà il quarto successo consecutivo nel Mondiale piloti con tre centauri differenti, poiché al già citato Pecco è succeduto Jorge Martin (2024). Quest’anno, come detto, vincerà El Trueno de Cervera o il di lui hermano menor. La dinamica merita di essere approfondita. 🔗 Leggi su Oasport.it

