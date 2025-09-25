MotoGP | a Motegi nuovi dischi Brembo adatti per le forti frenate

25 set 2025

Il circuito giapponese da 4,801 km di lunghezza rientra nella categoria dei tracciati del Motomondiale più impegnativi per i freni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp a motegi nuovi dischi brembo adatti per le forti frenate

© Gazzetta.it - MotoGP: a Motegi nuovi dischi Brembo adatti per le forti frenate

motogp - motegi

motogp motegi nuovi dischiMotoGP, In Giappone Brembo porta maxi dischi per maxi frenate - I dischi superano temperature di 700° ed è obbligatorio usare quelli con diametro di 340 o 355 mm ... Scrive gpone.com

motogp motegi nuovi dischiMotoGP, Marc Marquez nominato Shogun Ducati a Motegi da Gigi Dall'Igna - MotoGP: Il titolo di Shogun, in Giappone, era assegnato dall'imperatore e creava una sorta di diarchia fra il monarca ed il suo capo dell'esercito. Come scrive gpone.com

