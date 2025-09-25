Moto2 la corsa al titolo si sposta a Motegi Manuel Gonzalez vuole ampliare il margine sugli inseguitori
Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di Moto2 2025. La lunga battaglia per il titolo della classe mediana si sposta in Estremo Oriente, in occasione del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del campionato. Sul difficile tracciato di Motegi ci attende una tappa di estrema importanza per l’intera stagione che, in primo luogo, ci dovrà dare una risposta: Manuel Gonzalez potrà involarsi verso il successo finale, oppure dovrà rimboccarsi le maniche fino alla conclusione della stagione, ovvero fino al Gran Premio della Comunitat Valenciana sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo? Lo spagnolo, reduce dal sesto posto di Misano e, più nel complesso, senza vittorie da otto appuntamenti, rimane saldamente in vetta alla graduatoria generale con 217 punti, ma alle sue spalle molto bolle in pentola. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - corsa
Il JuniorGP è tornato in pista a Misano per il quinto round della stagione, regalando colpi di scena e emozioni. Nella categoria JuniorGP, Brian Uriarte e Marco Morelli hanno dato spettacolo fino all'ultimo giro, mentre in Moto2 Alberto Surra ha trionfato davanti Vai su Facebook
#Moto2 | Tony Arbolino operato di sindrome compartimentale, in dubbio per il GP del Giappone ? di: Giacomo Pedone Articolo completo qui https://p300.it/moto2-tony-arbolino-operato-di-sindrome-compartimentale-in-dubbio-per-il-gp-del-giappone/… - X Vai su X
Moto2, la corsa al titolo si sposta a Motegi. Manuel Gonzalez vuole ampliare il margine sugli inseguitori - La lunga battaglia per il titolo della classe mediana si sposta in Estremo Oriente, in ... Riporta oasport.it