Moto gp Marquez | Sarà il titolo della svolta Chiuso il periodo più difficile

Motegi, 25 settembre 2025 – Tre punti in più del fratello bastano a Marc Marquez per festeggiare, nella domenica mattina italiana, il suo nono titolo mondiale. Motegi in Giappone, casa Honda, per veder trionfare il pilota di Cervera con la Ducati numero 93. Già in tre circostanze lo spagnolo ha chiuso un titolo in Giappone (2014, 2016 e 2018) e sette anni dopo sta per tornare sul tetto del mondo. Ha scommesso su se stesso, Marc Marquez, lasciando la sua casa Honda per tentare l’esperienza in Gresini, propedeutica all’approdo in Ducati ufficiale. Marc aveva bisogno di capire il suo livello post infortunio dopo anni difficili con l’ala dorata e in Gresini ha trovato ciò che cercava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
