Moto gp Bagnaia | Marquez imbattibile Il problema è aver buttato una stagione

Motegi, 25 settembre 2025 – Non deve essere facile vivere un momento di crisi quando il tuo compagno di box sta per festeggiare il suo nono titolo mondiale. Il weekend giapponese di Pecco Bagnaia vivrà infatti su questa contrapposizione: una metà box in festa, l’altra a cercare di capire come uscire dal tunnel. Mentre Marc Marquez può chiudere aritmeticamente il mondiale, gli basta fare tre punti in più del fratello, Pecco Bagnaia da mesi sta cercando una soluzione per la sua Desmosedici che proprio non lo asseconda e non gli dà fiducia. E’ la moto che porta a spasso Pecco e non viceversa, per fare una estrema sintesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

