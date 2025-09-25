Motivazioni di Kirsh in Alien | Pianeta Terra secondo Noah Hawley

analisi del personaggio di Kirsh in “Alien: Pianeta Terra”. Il personaggio di Kirsh si distingue come una figura ambiguamente affidabile all’interno della serie Alien: Pianeta Terra. Creato dal regista Noah Hawley, Kirsh è un synth che ha svolto il ruolo di capo scienziato di Prodigy, ma la sua condotta nasconde molti segreti. La sua storia si intreccia con quella di Boy Kavalier, il creatore, e con eventi che mostrano come abbia lasciato che accadessero situazioni critiche, come la fecondazione di Arthur da parte di un Facehugger. sviluppo della trama e ruolo nel finale. l’evoluzione dei protagonisti e il confronto con gli adulti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

