Motegi il programma | stanotte le libere sabato 8 la Sprint e domenica 7 il Gp che può dare il titolo a Marc Marquez accelera verso un’alba da campione

MOTOGP Semaforo verde per il Gp del Giappone (nella notte fra oggi e domani le libere e all’alba di domani le prequalifiche), per quello che sarà il primo match point mondiale di Marc Marquez. I numeri – in base anche alla ripartizione dei punti con i piazzamenti nella Sprint – dicono che domenica mattina (gara in programma alle 7, ora italiana) lo spagnolo potrà festeggiare il Mondiale numero nove in carriera (eguagliando Valentino Rossi) e consegnare alla Ducati il titolo 2025. Per la casa di Borgo Panigale, il Mondiale tornerà così al team factory dopo quello vinto ma con la squadra satellite, Pramac, nel 2024 grazie a Jorge Martin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motegi, il programma: stanotte le libere, sabato (8) la Sprint e domenica (7) il Gp che può dare il titolo a Marc. Marquez accelera verso un’alba da campione

In questa notizia si parla di: motegi - programma

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

Questo weekend occhi puntati su Motegi con la MotoGP ?Qui il programma completo del weekend - facebook.com Vai su Facebook

Questo weekend occhi puntati su Motegi con la MotoGP ?Qui il programma completo del weekend #JapaneseGP | #MotoGP - X Vai su X

Motegi, il programma: stanotte le libere, sabato (8) la Sprint e domenica (7) il Gp che può dare il titolo a Marc. Marquez accelera verso un’alba da campione - Semaforo verde per il Gp del Giappone (nella notte fra oggi e domani le libere e all’alba di domani le prequalifiche), per quello che sarà il primo match point mondiale di Marc Marquez. Scrive sport.quotidiano.net

MotoGP, orari e dove vedere il GP Giappone a Motegi - Si corre a Motegi da venerdì 26 a domenica 28 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Secondo sport.sky.it