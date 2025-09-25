Mostre e visite guidate nelle storiche ville a Desio

Visite guidate, eventi e mostre. L'appuntamento è fino a domenica 5 ottobre, nell'ambito dell’edizione 2025 di Ville aperte in Brianza, la manifestazione che permette di scoprire le ville di delizia che costellano il territorio di Monza e della Brianza. Anche Desio si presenta con le sue bellezze. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mostre - visite

Rinasce l'ex Istituto nautico, mostre e visite nella futura residenza universitaria: "Obiettivo inaugurazione ad ottobre"

Capitale italiana della Cultura, fioccano le proposte: "Mostre, visite e rievocazioni per far scoprire la Forlì del Risorgimento"

Ferragosto 2025 al Museo: aperture, mostre e visite tematiche in Toscana

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio L’Archivio di Stato di Perugia e le Sezioni di Assisi e Foligno propongono delle mostre documentarie su diversi temi. Leggi il post per avere tutte le info ARCHIVIO di STATO di PERUGIA Visite gui - facebook.com Vai su Facebook

Torna la Notte dei ricercatori: a Torino visite guidate, workshop, mostre, spettacoli e giochi https://lastampa.it/torino/2025/09/24/news/notte_dei_ricercatori_programma_mostre_spettacoli_giochi-15322597/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Mostre e visite guidate nelle storiche ville a Desio - L'appuntamento è fino a domenica 5 ottobre, nell'ambito dell’edizione 2025 di Ville aperte in Brianza, la manifestazione che permette di scoprire le ville di delizia ... Lo riporta monzatoday.it

Tra dimore storiche, arte e cultura: sabato 27 e domenica 28 Castelli Aperti si intreccia con le Giornate Europee del Patrimonio - Permetteranno di vivere i beni culturali in una dimensione più intima e partecipata, in linea con il tema europeo scelto per il 2025: “Architetture: l’arte di costruire” ... Come scrive targatocn.it