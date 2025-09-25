Mostre e visite guidate nelle storiche ville a Desio

Visite guidate, eventi e mostre. L'appuntamento è fino a domenica 5 ottobre, nell'ambito dell’edizione 2025 di Ville aperte in Brianza, la manifestazione che permette di scoprire le ville di delizia che costellano il territorio di Monza e della Brianza. Anche Desio si presenta con le sue bellezze. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

