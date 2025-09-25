Mostra su Salvador Dalì il curatore | Ci saranno 100 tavole sulla Divina Commedia e tanto altro

Sogno, realtà e un modo di raccontare il mondo che spazza via ogni logica per creare nuove strutture. La mostra - che si terrà da sabato 27 settembre al 1° febbraio del 2026 - è dedicata al grande maestro del surrealismo, organizzata da Navigare presso il Palazzo Tarasconi e allestita dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - salvador

Salvador Dalì è l’illustratore di Dante alla Casina Vanvitelliana di Bacoli: in mostra cento acquerelli surrealisti per la Divina Commedia

Salvador Dalì, tra arte e mito. A Parma la mostra del maestro del surrealismo

Parma celebra Salvador Dalí: oltre 200 opere tra arte, mito e provocazione a Palazzo Tarasconi Dal 27 settembre 2025 al 1° febbraio 2026, Parma si trasforma in una tappa imprescindibile per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea grazie alla mostra “ - facebook.com Vai su Facebook

Salvador Dalì "tra arte e mito" in mostra a Palazzo Tarasconi - Sogno, realtà e un modo di raccontare il mondo che spazza via ogni logica per creare nuove strutture: dal 27 settembre all’1 febbraio il Palazzo Tarasconi di Parma ospita «Salvador Dalì, tra arte e mi ... Riporta gazzettadiparma.it