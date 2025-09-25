Mosca avanza su tutta la linea | Kiev in affanno tra diserzioni carenze di truppe e crisi politica Cremlino prepara pace da posizione di forza
Nel cuore di agosto, sotto il fuoco incrociato di droni d'attacco e fanteria mobile, il fronte del Donbass ha registrato quella che molti analisti, persino in Occidente, definiscono ormai la più importante svolta operativa dalla primavera 2022 Nel cuore di agosto, sotto il fuoco incrociato di.
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
Oggi call Ue-Trump-Zelensky. Mosca: «Le nostre richieste? Invariate». F-35 italiani intercettano jet russi | ?L'Armata avanza
Ucraina e garanzie di sicurezza, gelo di Lavrov: “Utopia parlarne senza Mosca”. Russia avanza nel Donetsk
Mosca: avanti con la guerra. Zelensky avverte l'Europa: «Dopo Kiev toccherà a voi» - Quando comincia a parlare all'assemblea delle Nazioni Unite il presidente Volodymyr Zelensky sceglie un linguaggio ...
Mosca: Kiev non può riconquistare nulla, la nostra economia soddisfa le esigenze dell'esercito - La Presidenza dell'Ue: "Lavoriamo a un nuovo supporto finanziario per l'Ucraina" "Il sostegno all'Ucraina resta la nostra assoluta priorità" ha dichiarato la ministra danese dell'Economia Stephanie Lo ...