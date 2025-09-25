Morto Massimo Pacciani lo storico batterista di Pausini Morandi e Raf

25 set 2025

Sono numerosissimi i big della musica italiana che sono stati accompagnati nei loro concerti e nelle loro tournee dallo storico batterista. Laura Pausini ha voluto condividere un messaggio di cordoglio e affetto per l'artista: "Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

