Morto Massimo Pacciani lo storico batterista di Pausini Morandi e Raf

Sono numerosissimi i big della musica italiana che sono stati accompagnati nei loro concerti e nelle loro tournee dallo storico batterista. Laura Pausini ha voluto condividere un messaggio di cordoglio e affetto per l'artista: "Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morto Massimo Pacciani, lo storico batterista di Pausini, Morandi e Raf

In questa notizia si parla di: morto - massimo

Stroncato da un malore alla fine del concerto. “Massimo, sei morto facendo quello che amavi”

Stroncato dalla malattia, Massimo Dalla Tor è morto a 51 anni

Massimo Leopizzi, trovato morto lo storico ultrà del Genoa

È morto Massimo Pacciani, batterista e percussionista che ha collaborato con grandi artisti italiani e realizzato celebri colonne sonore. #MassimoPacciani #Batterista https://imusicfun.it/news/massimo-pacciani-il-mondo-della-musica-piange-lo-stimato-batterist - X Vai su X

E' MORTO FAUSTO AMODEI, che come ha scritto Massimo Novelli su Il Fatto di oggi (venerdì 19 settembre) "USO' LA MUSICA COME STRUMENTO DI RESISTENZA". Musicista e cantautore, fu tra i fondatori, nel 1958 di "Cantacronache". La sua più popolare - facebook.com Vai su Facebook

Morto Massimo Pacciani, storico batterista di Laura Pausini e dei big italiani - Ancora sconosciute al momento le cause della morte dello storico batterista e percussionista che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale ... Si legge su tg24.sky.it

Chi era e come è morto Massimo Pacciani? Biografia del celebre batterista - Massimo Pacciani è stato uno dei batteristi più stimati e poliedrici della scena musicale italiana, noto soprattutto per il suo lavoro negli studi di registrazione e le collaborazioni con i più grandi ... Lo riporta tag24.it